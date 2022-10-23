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Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.10 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 23.10 were approximately:

особового складу / personnel ‒ близько/ about 67470 (+400) осіб ліквідовано / persons were liquidated,

танків / tanks ‒ 2584 (+5) од,

бойових броньованих машин / APV ‒ 5284 (+18) од,

артилерійських систем / artillery systems – 1667 (+14) од,

РСЗВ / MLRS – 374 (+1) од,

засоби ППО / Anti-aircraft warfare systems ‒ 189 (+0) од,

літаків / aircraft – 270 (+0) од,

гелікоптерів / helicopters – 245 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 1361 (+20),

крилаті ракети / cruise missiles ‒ 350 (+21),

кораблі /катери / warships / boats ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 4039 (+18) од,

спеціальна техніка / special equipment ‒ 148 (+0).

Дані уточнюються / Data are being updated

Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила - в правді!

Strike the occupier! Let's win together! Our strength is in the truth!

#stoprussia #ВІРЮвЗСУ

Джерело: facebook.com/GeneralStaff.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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