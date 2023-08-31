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Заяви рф про нібито знищення у Чорному морі чотирьох українських катерів з близько 50 десантниками – відвертий фейк

Заяви рф про нібито знищення у Чорному морі чотирьох українських катерів з близько 50 десантниками – відвертий фейк

Брехня: 30 серпня близько 0:00 з літака морської авіації рф знищено чотири військові катери з десантними групами ССО ЗСУ загальною чисельністю до 50 людей. Пізніше із Су-30 було знищено один військовий катер Сил оборони України з екіпажем на схід від острова Зміїний. Про це повідомило міноборони росії.

Правда: у командуванні Сил спеціальних операцій ЗС України заперечили (https://t.me/ukr_sof/718) це, закликали довіряти лише перевіреним джерелам інформації та нагадали, що «вірити росіянам – не поважати себе».

- Десь так мало б починатися повідомлення ССО України, якби ми писали у стилі російського міноборони. Такий самий сенс мають заяви росіян про знищення наших воїнів літаками у морі та багато інших:

«Минулої ночі близько 12 тисяч операторів 73-го центру ССО України, озброєні бойовими дельфінами, кротами та шиншилами здійснили спробу десантування на кримське узбережжя. Противник здійснив контратаку бойовими бумерангами. Через це наші воїни були змушені запросити підтримку «Зірки смерті» та флоту галактичної імперії».

Джерело: https://t.me/spravdi/33026

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