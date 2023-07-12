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Запущена КНДР балістична ракета впала у морі

Запущена КНДР балістична ракета впала у морі

Запущена КНДР балістична ракета впала у морі — японський телеканал Asahi з посиланням на Міноборони Японії.

Повідомляється, що запущена КНДР ракета перебувала у повітрі 74 хвилини. У повідомленні джерела сказано, що це "найтриваліший політ подібної ракети в історії КНДР".

За попередніми даними, висота її польоту становила шість тисяч км. Вона пролетіла відстань близько однієї тисячі км.

Японський уряд вже висловив рішучий протест у зв'язку з черговим ракетним запуском КНДР.

Джерело: https://t.me/znua_live/102086

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Темы: впк, КНДР

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