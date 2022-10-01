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Зеленський: стандарти НАТО реальні для України – вони на полі бою. Що ще сказав президент

Зеленський: стандарти НАТО реальні для України – вони на полі бою. Що ще сказав президент

● Де-факто, ми вже пройшли свій шлях до НАТО, ми вже довели сумісність зі стандартами Альянсу.

● Вони реальні для України – реальні на полі бою та в усіх аспектах нашої взаємодії.

● Ми довіряємо одне одному, ми допомагаємо одне одному, і ми захищаємо одне одного – це і є Альянс.

● Сьогодні Україна подає заявку, щоб перетворити де-факто на де-юре за процедурою, яка відповідатиме захисту всієї нашої спільноти – у пришвидшеному порядку.

● Робимо свій визначальний крок, підписуючи заявку України на вступ у пришвидшеному порядку до НАТО.

● Очевидно, що з цим російським президентом неможливо домовитися про співіснування на рівних та справедливих умовах. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але вже з іншим президентом росії.

Джерело: https://t.me/spravdi/18165

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