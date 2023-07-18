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"Зерновая сделка" и момент истины

Зерновая сделка и момент истины

В так называемом мид рф, сделали заявления о "Зерновой сделке", среди которых:

- россия отзывает гарантии безопасности судоходства в северо-западной акватории Черного моря;

- россия восстанавливает режим временно опасного района в С-З акватории Черного моря.

Забавно...

Забавно то, что 14 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя вопрос "Зерновой сделки" отмечал, что путин его заверял в понимании необходимости продления сделки. И вот, прошло всего 3 дня, а россия таки выходит из "ЗС". То есть, путин обманул Эрдогана? Ну надо же, а ведь никогда такого не было!

Более чем уверен, что Реджеп Эрдоган хорошо запомнит это кидалово со стороны российского напёрсточника. Ведь не с пустого президент Турции говорил то, в чём был уверен, ему давалось слово. Точно так же, как путин заверял Си Цзиньпиня в нераспространении ядерного оружия, а потом... Буларусь!

Забавно и то, с каким пафосом в мид рф пресс-алкаше захарова говорила про "гарантии безопасности судоходства" и "режим временно опасного района" в северо-западной акватории Черного моря. Почему забавно? Что же, давайте рассмотрим "нетривиальную" ситуацию.

В Чёрное море заходит судно под флагом Перу, в команде которого поляки, турки и партугальцы. Какие действия может предпринять россия в нейтральных водах против этого судна, из разряда опасных, при этом не имея проблем на международной арене с Польшей, Турцией и Португалией?

Дело в том, что мид рф настолько борзо и резво разбрасывается угрожающими и устрашающими фразами, что прям так и вспоминаются их красные линии. Красные Линии Кремля - множество красных линий, пересечение которых ни к чему не привело. Это как "Последнее китайское предупреждение".

Сейчас в "Зерновой сделке" наступает момент истины. Что будет делать россия, выходя из неё? Знаете какой ответ? В августе вернётся. Ведь любая угроза кораблям под флагом другого государства - это угроза самой россии. А непосредственное присутствие в С-З акватории ЧМ это угроза повторения истории с "Москвой".

Джерело: https://t.me/zloyodessit/19646

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