ЗСУ поранили і ліквідували близько 100 окупантів на Харківщині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, встановлено, що до одного з підрозділів окупантів, який діє на окупованій території Харківської області, протягом тижня для посилення прибуло майже 500 колишніх ув’язнених росіян.

Після того як Сили оборони України вдарили по позиціях противника, близько 100 осіб з новоприбулих отримали поранень різного ступеня важкості, зокрема, і летальних.

Також після цього близько 80 росіян втекли з позицій.

Джерело: https://t.me/spravdi/29943

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