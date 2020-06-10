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10.06.2020 17:00
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Как до коронавируса. Футбол с полной трибуной ультрас

Как до коронавируса. Футбол с полной трибуной ультрас

В ряде европейских стран зрителей уже пускают на трибуны во время футбольных матчей. При этом активные болельщики особо не задумываются о соблюдении социальной дистанции.

В первом полуфинальном матче Кубка Болгарии по футболу встречались «Локомотив» из Пловдива и «Левски» из Софии.

В Болгарии, решением местного министерства здравоохранения, разрешено заполнять трибуны не более, чем на 30%. При этом позволяется находиться  на трибунах не ближе, чем через два сидения друг от друга.

Впрочем, ультрас «Локомотива» эти ограничения проигнорировали, и плотно расположившись на трибуне за воротами, активно поддерживали свою команду.

«Локомотив» отблагодарил на эту поддержку победой – 2:0. Ответная игра состоится через две недели в Софии.

Во втором полуфинале Кубка Болгарии по футболу сыграют также команды из Пловдива и Софии – «Ботив» против ЦСКА.


Агентство Телевидения Новости

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