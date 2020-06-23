Спорт
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:11
Просмотров: 119

Первый номер мирового тенниса заболел коронавирусом и попросил прощения за каждый случай заражения

Первый номер мирового тенниса заболел коронавирусом и попросил прощения за каждый случай заражения

Серия выставочных турниров по теннису Adria Tour, организованных первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, обернулась вспышкой коронавируса. Как оказалось, заболел и сам Джокович.

Джокович сдал позитивный тест на коронавирус, вернувшись домой, в Белград с турнира в Задаре. Тот турнир не был доигран после того, как заболели коронавирусом трое теннисистов - болгарин Григор Димитров, Борна Чорич из Хорватии и серб Виктор Троицки. А кроме того, беременная жена Троицки и еще несколько человек.

Инфицированный COVID-19 Новак Джокович разместил такое заявление: 

Мы организовали Adria Tour в тот момент, когда ослабла эпидемия, и думали, что все необходимые правила соблюдены. К сожалению, вирус все еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся. Я буду на самоизоляции в течение 14 дней.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Харькове в "чернобыльскую" больницу из "инфекционки" перевели 12 пациентов с СOVID-19
Сегодня 13:10    227
Врач рассказал о главном очаге заражения COVID-19 после ослабления карантина
Сегодня 12:32    461
ВОЗ предупредила о темпах пандемии и сроках последствий COVID-19
Сегодня 10:20    175
В Украине за сутки - 833 случая COVID-19, на Харьковщине - 33 новых заболевших
Сегодня 09:55    191
Ученые поставили под сомнение воздушно-капельное распространение COVID-19
Сегодня 01:09    1144
"Отказали все органы": Надежда Бабкина поделилась подробностями госпитализации
Сегодня 00:14    310
Коронавирус живет в речной воде до 25 дней - ученые
22.06.2020 17:14    384
После матча одному теннисисту стало плохо. Коронавирус у обоих
22.06.2020 17:08    272
Коронавирус у игрока команды Первой лиги украинского футбола. Матч перенесен. Пока на один день
22.06.2020 16:03    163
Коронавирус в Украине: за сутки выявлено 681 новых случаев
22.06.2020 10:11    205
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 