Первый номер мирового тенниса заболел коронавирусом и попросил прощения за каждый случай заражения

Серия выставочных турниров по теннису Adria Tour, организованных первой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем, обернулась вспышкой коронавируса. Как оказалось, заболел и сам Джокович.

Джокович сдал позитивный тест на коронавирус, вернувшись домой, в Белград с турнира в Задаре. Тот турнир не был доигран после того, как заболели коронавирусом трое теннисистов - болгарин Григор Димитров, Борна Чорич из Хорватии и серб Виктор Троицки. А кроме того, беременная жена Троицки и еще несколько человек.

Инфицированный COVID-19 Новак Джокович разместил такое заявление:

Мы организовали Adria Tour в тот момент, когда ослабла эпидемия, и думали, что все необходимые правила соблюдены. К сожалению, вирус все еще никуда не делся – это новая реальность, в которой нам нужно научиться жить и справляться с проблемами. Приношу глубокие извинения за каждый отдельный случай заболевания. Надеюсь, они не повлекут за собой осложнений, и все быстро восстановятся. Я буду на самоизоляции в течение 14 дней.

Агентство Телевидения Новости