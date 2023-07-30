Заява Федерації шахів України щодо участі українських шахістів у Кубку світу та інших міжнародних змаганнях

Федерація шахів України рекомендує членам ФШУ:

1. Утримуватися від рукостискань з представниками росії та білорусі, незалежно від того, під яким прапором вони виступають.

2. Уникати спільних фото- і відеозйомок з представниками росії та білорусі.

3. Уникати розмов з представниками країни агресора у спосіб не передбачений Правилами шахів.

4. Утримуватися від дій, які можуть нашкодити іміджу України.

5. Під час виступів на медійних заходах, у публічному просторі та в соціальних мережах інформувати та нагадувати світовій спільноті про те, що:

- триває війна, яку ведуть проти України та її народу росія і білорусь; при цьому велика кількість росіян і білорусів, зокрема, й шахісти, або підтримують владу своїх країн, або мовчи спостерігають за вбивствами та геноцидом українців;

- неприпустимо, що Міжнародну федерацію шахів (ФІДЕ) очолює росіянин Аркадій Дворкович, який є прямим слугою Кремля і співучасником злочинів росії; Дворкович має перебувати під санкціями і бути усунутий з посади президента ФІДЕ;

- неприпустимо, щоб шахісти з росії та білорусі грали у будь-якому статусі на офіційних турнірах, доки їхні держави та громадяни здійснюють або підтримують акти тероризму в Україні.

Виконком ФШУ

Джерело: https://www.facebook.com/UkrainianChessFederation

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