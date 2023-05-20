Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:51
Просмотров: 68

Правящая в Бундестаге «светофорная» коалиция согласовала последние детали долгожданного нового закона о гражданстве

Правящая в Бундестаге «светофорная» коалиция согласовала последние детали долгожданного нового закона о гражданстве

Вот что нас ждёт:

● Гражданство можно просить после 5 лет пребывания в стране (сейчас — через 8 ).

● Если вы знаете язык на уровне С1, занимаетесь волонтёрской и другой общественно полезной деятельностью, просить гражданство можно уже через 3 года.

● Гражданство не дадут людям с судимостями за терроризм, ксенофобию и расизм.

● Люди старше 67 лет могут не сдавать тест на знание немецкого (достаточно только устно продемонстрировать базовое владение языком). Есть также некоторые послабления для «гастарбайтеров» (так называют рабочих мигрантов, которые въехали в ГДР до 1990 года и остались).

● Можно сохранить два и больше гражданств при получении немецкого.

● Ребёнок автоматически получит немецкое гражданство, если один из родителей прожил в стране легально 5 лет или дольше.

● При получении гражданства важно продемонстрировать экономическую состоятельность: иметь работу или другой доход (пособие не считается). Есть исключения для работающих пар с несовершеннолетними детьми.

Закон уже отправился на согласование в федеральные земли, окончательно принять его собираются летом.

Джерело: facebook.com

Автор: Алекс Юсупов

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: німеччина

Читайте ещё:

Германия заморозила российские активы на сумму более 5 млрд евро
18.05.2023 08:37    143
Німецькі ватнікі скаженіють
18.05.2023 07:27    264
П'яту дружину Шредера звільнили з роботи після того, як вона 9 травня разом із чоловіком ходила до русні в посольство
17.05.2023 07:55    255
«Контракт, подписал, а теперь вылезти не могу» - перехоплення ГУР
14.05.2023 08:09    255
Украинские разведчики получат 105 беспилотников Vector со штучным интеллектом
14.05.2023 07:58    186
20 лет...
14.05.2023 06:11    513
Посольству россии не мешают "достижения солдат Вермахта во второй мировой войне"
11.05.2023 06:17    395
Концерн Rheinmetall хоче виробляти в Україні не лише танки, — гендиректор Армін Паппергер
10.05.2023 07:30    398
Повод для войны
10.05.2023 06:45    367
«Ганьба! Вісбаден як сцена для путіна!»
08.05.2023 07:21    280
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 