Правящая в Бундестаге «светофорная» коалиция согласовала последние детали долгожданного нового закона о гражданстве

Вот что нас ждёт:

● Гражданство можно просить после 5 лет пребывания в стране (сейчас — через 8 ).

● Если вы знаете язык на уровне С1, занимаетесь волонтёрской и другой общественно полезной деятельностью, просить гражданство можно уже через 3 года.

● Гражданство не дадут людям с судимостями за терроризм, ксенофобию и расизм.

● Люди старше 67 лет могут не сдавать тест на знание немецкого (достаточно только устно продемонстрировать базовое владение языком). Есть также некоторые послабления для «гастарбайтеров» (так называют рабочих мигрантов, которые въехали в ГДР до 1990 года и остались).

● Можно сохранить два и больше гражданств при получении немецкого.

● Ребёнок автоматически получит немецкое гражданство, если один из родителей прожил в стране легально 5 лет или дольше.

● При получении гражданства важно продемонстрировать экономическую состоятельность: иметь работу или другой доход (пособие не считается). Есть исключения для работающих пар с несовершеннолетними детьми.

Закон уже отправился на согласование в федеральные земли, окончательно принять его собираются летом.

Джерело: facebook.com

Автор: Алекс Юсупов

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