Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:30
Просмотров: 68

1 квітня в Мінкультури відбудеться відзначення лауреата та дипломантів спеціальних відзнак премії імені М.В. Гоголя в 2019 році

1 квітня в Мінкультури відбудеться відзначення лауреата та дипломантів спеціальних відзнак премії імені М.В. Гоголя в 2019 році

1 квітня 2019 року (понеділок) о 15:00 в Міністерстві культури України (вул. Івана Франка, 19, к. 102) відбудеться відзначення лауреата та дипломантів спеціальних відзнак Премії імені М.В. Гоголя в 2019 році.

Нагадуємо, що на засіданні Комітету з присудження премії імені М.В. Гоголя в 2019 році, більшістю голосів лауреатом було обрано – Власенко Ірину Володимирівну за книжку «Чужі скарби».

Дипломи зі спеціальною відзнакою комітету премії імені М.В. Гоголя в 2019 році отримають: Доляк Наталія Юріївна за книжку «Шикарне життя у Вупперталі» та Чорногуз Олег Федорович за книжку «Гроші з неба, або Самогубець за покликанням».

Подяка комітету з присудження премії імені М.В. Гоголя: ТОВ «Видавництво «Віват».

Довідково:

Премія імені М.В. Гоголя присуджується за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму, сатири та утверджують національну самоідентифікацію.

Щороку 01 квітня до дня народження Миколи Васильовича Гоголя присуджується одна Премія на конкурсних засадах прозаїкам, драматургам та сценаристам, які є громадянами України у розмірі 20,0 тисяч гривень.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Наступний саміт Україна-ЄС відбудеться 8 липня
Сегодня 11:18    75
Роман Труба: У день виборів ДБР працюватиме в особливому режимі
Сегодня 10:39    82
Донори України реалізували проектів на 6,6 млрд доларів
Сегодня 10:27    76
«Енергоатом» розкритикував пропозицію НКРЕКП компенсувати низьку ціну на електроенергію для населення з прибутку компанії
Сегодня 09:02    73
Відтепер юридичну особу в Україні можна зареєструвати за декілька хвилин
Сегодня 08:28    95
У Львові військовий капелан презентував компакт-диск читаної поезії на підтримку Збройних Сил України
Сегодня 08:06    74
Що треба знати для оскарження виконавчого напису нотаріуса
Сегодня 07:55    134
Заборонено спілкуватися з журналістами: в Україну приїхали "мовчазні" спостерігачі ENEMO
Сегодня 06:39    189
Вибори Президента: у бюлетені залишаються 39 кандидатів
Сегодня 06:07    243
ВАЖНО! Щодо незаконного використання штампів «Вибув»
29.03.2019 13:44    291
Загрузка...
Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 