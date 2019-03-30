1 квітня в Мінкультури відбудеться відзначення лауреата та дипломантів спеціальних відзнак премії імені М.В. Гоголя в 2019 році

1 квітня 2019 року (понеділок) о 15:00 в Міністерстві культури України (вул. Івана Франка, 19, к. 102) відбудеться відзначення лауреата та дипломантів спеціальних відзнак Премії імені М.В. Гоголя в 2019 році.

Нагадуємо, що на засіданні Комітету з присудження премії імені М.В. Гоголя в 2019 році, більшістю голосів лауреатом було обрано – Власенко Ірину Володимирівну за книжку «Чужі скарби».

Дипломи зі спеціальною відзнакою комітету премії імені М.В. Гоголя в 2019 році отримають: Доляк Наталія Юріївна за книжку «Шикарне життя у Вупперталі» та Чорногуз Олег Федорович за книжку «Гроші з неба, або Самогубець за покликанням».

Подяка комітету з присудження премії імені М.В. Гоголя: ТОВ «Видавництво «Віват».

Довідково:

Премія імені М.В. Гоголя присуджується за найкращі літературно-мистецькі твори, що наслідують традиції творчості М.В. Гоголя, збагачені концептами історичної романістики, містицизму, сатири та утверджують національну самоідентифікацію.

Щороку 01 квітня до дня народження Миколи Васильовича Гоголя присуджується одна Премія на конкурсних засадах прозаїкам, драматургам та сценаристам, які є громадянами України у розмірі 20,0 тисяч гривень.

Источник: mincult.kmu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»