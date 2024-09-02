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30 млрд гривень до кінця 2024 отримає додатково бюджет від підвищення податків — згідно з новим проектом закону

30 млрд гривень до кінця 2024 отримає додатково бюджет від підвищення податків — згідно з новим проектом закону

У 2025 — 127 млрд грн. Ці гроші підуть на фінансування оборони.

Це вже другий проект закону про підвищення податків, перший розкритикували всі, — бізнес, Нацбанк, МВФ, бо він покладав на бізнес непідйомні зобов'язання. І уряд пішов на поступки та вніс зміни.

Але підвищення податків — це тимчасовий крок. А падіння західної підтримки — постійна реальність. Тому маємо шукати, як іще наповнити бюджет, але при цьому зберегти бізнесу можливість працювати, не підіймаючи податки до небес. Системні реформи, які для цього потрібні, також показані в нашій інфографіці.

Джерело: https://t.me/uawarinfographics/4000

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