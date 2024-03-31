31 березня 1929 року Українська Академія наук прийняла новий "скрипниківський" ("харківський") правопис української мови

У діаспорі його здебільшого називають «правописом Голоскевича», за іменем укладача та видавця «Правописного словника».

Укладачами харківського правопису були відомі українські мовознавці, більшість яких згодом репресував і знищив сталінський режим, такі як: Агатангел Кримський, Леонід Булаховський, Олена Курило, Олекса Синявський, Євген Тимченко, Микола Грунський, Всеволод Ганцов, Микола Наконечний, Григорій Голоскевич, Борис Ткаченко й інші. Членами правописної комісії були такі українські письменники, як Майк Йогансен, Сергій Єфремов, Микола Хвильовий, Михайло Яловий та інші.

У 1933 році цей правопис був визнаний «націоналістичним», був перероблений та наближений до російської мови.

Джерело: https://t.me/c/1475496872/8130

Новости портала «Весь Харьков»