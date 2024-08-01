48% американців вважають, що США зобов'язані допомагати Україні — водночас 49% вважають, що вони не повинні цього робити

Про це йдеться у опитуванні (https://www.pewresearch.org/politics/2024/07/29/war-in-ukraine-wide-partisan-differences-on-u-s-responsibility-and-support/) Pew Research Center. Коротко про результати:

▪️ Республіканці та демократи продовжують розходитися в думці про політику США щодо України. Приблизно дві третини демократів (63%) кажуть, що США відповідальні за те, аби допомагати Україні у війні проти росії — так само вважають лише близько третини республіканців (36%).

▪️ 29% американців вважають, що США надають Україні занадто багато допомоги, і така ж частка стверджує, що її кількість приблизно достатня (26%). 19% переконані, що США не надають Україні достатньої підтримки.

▪️ Демократи переважно вважають, що допомога від Штатів є достатньою (36%) або ж її кількість занадто мала (27%). Натомість 47% республіканців стверджують, що США надають занадто багато допомоги Україні.

▪️ Дозвіл Україні використовувати зброю американського виробництва по території росії підтримують 46% республіканців та 65% демократів.

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47060

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