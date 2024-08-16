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АРМА продало Maybach Медведчука та його останній квадроцикл

АРМА продало Maybach Медведчука та його останній квадроцикл

15 серпня автомобіль Maybach (2003 року) держзрадника Віктора Медведчука пішов з молотка за 1,83 млн грн.

Про це повідомляє голова Національного агентства з управління активами (АРМА) Олена Дума.

Торги виграла компанія "Бріарс", яка була заснована у Києві у червні 2024. Бенефіціаром є Марина Рицька.

Крім того, окремим лотом було реалізовано його останній квадроцикл (2004 року) марки BOMBARDIER за 160 000 грн.

Олена Дума зауважила, що ці кошти підуть на закупівлю Нацагентством Військових облігацій.

Нагадаємо:

Раніше АРМА продало баггі та квадроцикл Медведчука майже на 1 млн гривень.

Крім того, Агенство отримало незалежну оцінку щодо 20 колекційних наручних годинників віктора медведчука. Оцінені в 10,6 млн грн годинники будуть реалізовані через онлайн-аукціон.

Спортивна база під Києвом, яка раніше належала Медведчуку, теж отримає нового управителя.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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