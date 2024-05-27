Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:16
Просмотров: 113

Байден назвав путіна "жорстоким тираном"

Байден назвав путіна жорстоким тираном

Президент США Джо Байден назвал главу кремля Владимира путина "жестоким тираном", говоря о развязанной рф войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

Во время выступления американский президент подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с россией.

"Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю много лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим", – отметил он.

Байден подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных, однако он исключил отправку войск СЩА в Украину.

"Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я полон решимости, чтобы так и осталось", – сказал он.

Байден добавил, что путин был "уверен, что НАТО распадется".

"Вместо этого самый большой оборонительный альянс в истории мира – сильнее, чем когда-либо", – подчеркнул он.

Джерело: eurointegration.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Байден не поїде у Швейцарію на "саміт миру", який організовує Зеленський
Сегодня 10:15    72
Google вкладе мільярди доларів в індійське виробництво смартфонів
Сегодня 10:03    65
Український голос у Європарламенті має придушити п'яту колону кремля в ЄС
Сегодня 09:51    73
Сенат США поддерживает Израиль и отвергает действия МУС против израильских чиновников
Сегодня 09:39    73
«Західні країни хочуть примусити Зеленського погодитися на перемовини». Це – фейк
Сегодня 09:28    89
Що не слід робити зі смартфоном, коли вимкнули світло
Сегодня 09:05    113
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 27 травня 2024 року від ДСНС
Сегодня 08:50    115
Харківщина, 27 травня
Сегодня 08:44    110
Скандал: тело немецкой гражданки найдено в Газе в здании “террористического агентства ООН”, построенного на деньги Германии
Сегодня 08:33    146
Неудачи россиян под Моспино
Сегодня 08:23    130
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 