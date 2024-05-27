Байден назвав путіна "жорстоким тираном"

Президент США Джо Байден назвал главу кремля Владимира путина "жестоким тираном", говоря о развязанной рф войне против Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Байден сказал во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

Во время выступления американский президент подтвердил непоколебимую поддержку Соединенными Штатами Украины в войне с россией.

"Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю много лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим", – отметил он.

Байден подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных, однако он исключил отправку войск СЩА в Украину.

"Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я полон решимости, чтобы так и осталось", – сказал он.

Байден добавил, что путин был "уверен, что НАТО распадется".

"Вместо этого самый большой оборонительный альянс в истории мира – сильнее, чем когда-либо", – подчеркнул он.

Джерело: eurointegration.com.ua

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