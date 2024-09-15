Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:11
Просмотров: 95

Байден та Стармер поки не озвучили рішення щодо ударів по рф

Байден та Стармер поки не озвучили рішення щодо ударів по рф

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час зустрічі у Вашингтоні (https://p.dw.com/p/4kcSq?maca=Ukr-Red-Telegram) у п'ятницю, 13 вересня, "підтвердили непохитну підтримку України", йдеться у пресрелізі Білого дому.

Втім, жодних заяв про те, чи було ухвалене рішення стосовно перегляду обмежень для Збройних сил України на удари західною зброєю вглиб території рф, не пролунало.

Байден та Стармер також "підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю" та наголосили на нагальній потребі в досягненні угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Секторі Гази.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26858

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Жоден із паліїв авто ЗСУ не отримав обіцяної винагороди від інтернет-кураторів з рф – поліція
Сегодня 07:43    0
На Херсонщине рашисты перестали платить зарплаты водителям коммунального транспорта
Сегодня 07:34    25
"Діряві кордони дірявої країни": ЗСУ показали, як беруть у кліщі росіян на Курщині
Сегодня 07:12    58
Кабмін України схвалив проєкт бюджету на 2025 рік
Сегодня 07:02    65
ТОП NEWS від ДБР
Сегодня 06:51    65
«Из четырёх тысяч осталась тысяча» — перехват «ИС»
Сегодня 06:41    74
До кінця поточного року загарбники хочуть проти волі «паспортизувати» усе населення на ТОТ
Сегодня 06:30    80
Злочини, вчинені військовими рф під час повномасштабного вторгнення в Україну
Сегодня 06:22    72
Новини
Сегодня 06:00    84
Оперативна інформація станом на 16.00 14.09.2024 щодо російського вторгнення
14.09.2024 16:58    154
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 