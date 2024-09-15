Байден та Стармер поки не озвучили рішення щодо ударів по рф

Президент США Джо Байден та прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер під час зустрічі у Вашингтоні (https://p.dw.com/p/4kcSq?maca=Ukr-Red-Telegram) у п'ятницю, 13 вересня, "підтвердили непохитну підтримку України", йдеться у пресрелізі Білого дому.

Втім, жодних заяв про те, чи було ухвалене рішення стосовно перегляду обмежень для Збройних сил України на удари західною зброєю вглиб території рф, не пролунало.

Байден та Стармер також "підтвердили свою непохитну відданість безпеці Ізраїлю" та наголосили на нагальній потребі в досягненні угоди про припинення вогню, яка дозволить звільнити заручників і посилити допомогу в Секторі Гази.

Джерело: https://t.me/dw_ukraina/26858

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