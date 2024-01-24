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Більше наземних систем ППО і не похитнутися у нашій підтримці - Остін

Більше наземних систем ППО і не похитнутися у нашій підтримці - Остін

Ми повинні надати Україні більше наземних систем ППО і не похитнутися у нашій підтримці, — міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України.

Очільник Пентагону вкотре наголосив, що протистояння з росією має глобальне значення для глобальної безпеки, тому союзники повинні посилити підтримку Києва.

"Якщо ми втратимо самовладання, якщо здригнемося, якщо нам не вдасться стримати інших потенційних агресорів, то тільки спровокуємо ще більше кровопролиття і ще більший хаос", — зазначив Остін у вступній промові на відкритті "Рамштайну".

Міністр додав, що Штати здійснюють ретельний моніторинг наданої Україні допомоги і досі не бачили зловживань чи нецільового використання американської зброї.

Остін подякував союзникам і партнерам, які оголосили про нові пакети довгострокової допомоги в галузі безпеки. Зокрема, він відзначив Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Нідерланди, Норвегію, Швецію та Велику Британію.

Водночас, напередодні засідання заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що 18 "Рамштайн" стане першим, на якому США не оголосять про новий пакет допомоги Україні, оскільки Конгрес досі не досяг домовленості щодо запиту адміністрації Джо Байдена на 61 млрд доларів для Києва.

Джерело: https://t.me/znua_live/131534

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