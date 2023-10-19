Boeing показала далекобійний снаряд Ramjet 155 з реактивним двигуном

Американські 155-мм артилерійські системи зможуть знищувати цілі в радіусі 150 км. Для цього компанія Boeing розробляє далекобійний снаряд Ramjet 155.

Новий снаряд американської компанії обладнаний прямоточним реактивним двигуном. Boeing і норвезька компанія Nammo займаються створенням боєприпасу в рамках програми Extended Range Artillery Munitions Suite (ERAMS).

Проєкт стартував у 2018 році. Досі немає інформації про те, коли Ramjet 155 буде готовий до масового виробництва. Також ми не знаємо, якою в підсумку буде максимальна дальність снаряда. Спочатку повідомлялося, що боєприпас зможе знищувати цілі в радіусі 70 км. Тепер розробники намагаються досягти дальності в 150 км. Відомо, що параметр залежатиме від типу артилерійської установки.

Наразі Boeing і Nammo заявляють лише про застосування прямоточного реактивного двигуна, але не розкривають інформацію про конструкцію. Для наведення застосовуватиметься та сама технологія, яка використовується в Joint Direct Attack Munition (JDAM), тобто GPS.

Це означає, що Ramjet 155 зможе вражати тільки стаціонарні цілі. Не виключено, що в майбутньому розробники зможуть інтегрувати якусь головку самонаведення, яка дасть змогу знищувати рухомі об’єкти. Але навіть незважаючи на можливість ураження виключно стаціонарних цілей, Ramjet 155 стане великим кроком вперед порівняно з наявними артилерійськими снарядами.

Джерело: portaltele.com.ua

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