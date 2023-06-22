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Болгарія підготує новий пакет військової допомоги для України

Болгарія підготує новий пакет військової допомоги для України

Болгарія підготує новий пакет військової допомоги для України, яка чинить опір російській агресії, — міністр оборони країни Тодор Тагарєв, якого цитує агенство БГНЕС.

За його словами, пакет відповідатиме потребам Києва та можливостям Софії відповідно до рішення парламенту від минулого року.

"За обсягом допомога буде надана в тому ж обсязі, що й минулого разу. Ми дістаємо зі складів те, що перебуває у справному стані, має більший ресурс, але, скажімо, 30-40 і більше років, а там з вартістю завжди питання, що саме ми маємо на увазі і як ця вартість розраховується", — пояснив Тагарєв.

У листопаді 2022 року парламент Болгарії підтримав резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги. Та неофіційно колишній проєвропейський уряд Кирила Петкова, як стверджується, надав Києву боєприпасів і зброї на понад мільярд доларів.

Джерело: https://t.me/znua_live/99045

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