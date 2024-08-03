Британський актор та письменник Стівен Фрай показав свій документальний фільм про поїздку до України

У стрічці ви побачите його зустріч з Володимиром Зеленським, художником Нікітою Тітовим, стендапером Василем Байдаком та бійцями бригади «Азов». Стівен Фрай також розповів про перший досвід перебування в бомбосховищі під час ракетного удару по Києву.

До слова, актор уже не вперше розповідає світу про війну в Україні. У коментарях під відео можна йому подякувати і залишити кілька теплих слів

Джерело: https://t.me/gruntmedia/47128

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