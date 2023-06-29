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Что думают за паребриком о войне?

58% россиян считают, что вторжение их войск в Украину проходит в разной степени успешно, лишь 21% склоняется к противоположному варианту — социологическое исследование Russian Field.

Основные результаты опроса:

● доли сторонников продолжения военных действий и сторонников перехода к мирным переговорам в россии — 45% и 44% соответственно;

● доля сторонников отмены "военной операции" в прошлом достигла наибольшего, а доля противников — наименьшего уровня за весь период наблюдений. За отмену выступили 35% респондентов, а 49% опрошенных не стали бы отменять начало "военной операции";

● решение путина о новом наступлении на Киев поддержали бы 64% опрошенных, 23% ответили отрицательно;

● решение путина о мирном соглашении и остановке "военной операции" поддержали бы 72% респондентов, 20% не поддержали бы.

● если для продолжения войны потребуется вторая волна мобилизации, то более половины респондентов (54%) предпочтут перейти к мирным переговорам. В то же время 35% выступают за продолжение военных действий даже в этом случае;

● 39% россиян выступают за переход к наступательным действиям, еще 30% поддерживают удержание текущих позиций, а 12% считают, что необходимо вывести войска.

**Опрос проводился с 16 по 19 июня методом телефонных звонков. Размер выборки — 1604 респондента. Выборка репрезентативна по полу, возрасту в рамках рф и федеральных округов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,45%.

Что думают за паребриком о войне?

Что думают за паребриком о войне?

Что думают за паребриком о войне?

Что думают за паребриком о войне?

Что думают за паребриком о войне?

Джерело: https://t.me/znua_live/100250

▶ ️В несвободной россии пропаганда - тоже оружие.

Новости портала «Весь Харьков»

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