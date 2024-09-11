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Держсекретар США Ентоні Блінкен і очільник МЗС Великої Британії Девід Леммі цього тижня відвідають Київ
"Я думаю, що це критичний момент для України у розпал інтенсивних бойових дій із росією.
Ми бачимо, що росія нарощує свої атаки, зокрема, спрямовані на енергетичну інфраструктуру, і все це напередодні найхолодніших зимових місяців...
Ця спільна поїздка відображає потужну трансатлантичну підтримку, узгоджену з нашими союзниками по НАТО та іншими партнерами з більш ніж 50 країн, які продовжують твердо і рішуче підтримувати Україну", — сказав Блінкен.
Джерело: https://t.me/znua_live/166301