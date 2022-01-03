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Для сільгоспвиробників запрацювали нові податкові правила

Для сільгоспвиробників запрацювали нові податкові правила

З 1 січня податковий закон впроваджує нову систему оподаткування сільгоспвиробників та вводить поняття "мінімальне податкове зобов’язання" (МПЗ).

Це сума податків, яку кожен власник сільгоспземлі має сплачувати до бюджету. Ця сума становитиме близько 5% від вартості землі на рік.

Якщо сума всіх податків (податку на землю, податку на прибуток, єдиного податку), які сплачує сільгоспвиробник, буде меншою за МПЗ, то йому доведеться доплатити різницю.

МПЗ не визначається для городів, земельних ділянок дачно-будівельних та садівничих (городницьких) кооперативів, а також для сільгоспземель, що перебувають у межах населених пунктів.

Також зміни стосуються податку на продаж городини. Тепер потрібно сплачувати податок на доходи фізосіб (18%), якщо отриманий від продажу продуктів дохід перевищить 12 мінімальних зарплат. У 2021 році це 72 тис грн, у 2022 році – 78 тис грн.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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