Дозвіл «Азову» на використання зброї США остаточно знищує фейки рф

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Державний департамент США зняв заборону на використання американської зброї 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

▶ «Азов» – це легендарна формація новітніх Сил оборони України, яка за 10 років пройшла шлях від добровольчого батальйону до бригади Національної гвардії.

▶ «Азовці» – учасники головних битв російсько-української війни. Їхня доля нерозривно пов’язана з Маріуполем, який вони визволяли у 2014 році та обороняли в 2022-му.

▶ Сотні воїнів «Азову» з маріупольського гарнізону і досі перебувають у російському полоні. Всупереч міжнародному гуманітарному праву ворог влаштовує над ними ганебні судилища. Багатьох полонених росіяни підступно вбили у таборі в Оленівці.

▶ Через брехливі наклепи, «Азов» тривалий час зазнавав дискримінації з боку міжнародних партнерів України, зокрема на постачання сучасної зброї. Навіть соціальні мережі запровадили цензуру на згадки цієї формації.

▶ Рішення зняти необґрунтовані підозри та обмеження з «Азова» – справедливе і давно назріле. Це перемога здорового глузду над російською пропагандою та внесок у посилення обороноздатності України.

Джерело: https://t.me/spravdi/39273

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