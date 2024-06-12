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Дозвіл «Азову» на використання зброї США остаточно знищує фейки рф

Дозвіл «Азову» на використання зброї США остаточно знищує фейки рф

Центр стратегічних комунікацій пояснює

Державний департамент США зняв заборону на використання американської зброї 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.

▶ «Азов» – це легендарна формація новітніх Сил оборони України, яка за 10 років пройшла шлях від добровольчого батальйону до бригади Національної гвардії.

▶ «Азовці» – учасники головних битв російсько-української війни. Їхня доля нерозривно пов’язана з Маріуполем, який вони визволяли у 2014 році та обороняли в 2022-му.

▶ Сотні воїнів «Азову» з маріупольського гарнізону і досі перебувають у російському полоні. Всупереч міжнародному гуманітарному праву ворог влаштовує над ними ганебні судилища. Багатьох полонених росіяни підступно вбили у таборі в Оленівці.

▶ Через брехливі наклепи, «Азов» тривалий час зазнавав дискримінації з боку міжнародних партнерів України, зокрема на постачання сучасної зброї. Навіть соціальні мережі запровадили цензуру на згадки цієї формації.

▶ Рішення зняти необґрунтовані підозри та обмеження з «Азова» – справедливе і давно назріле. Це перемога здорового глузду над російською пропагандою та внесок у посилення обороноздатності України.

Джерело: https://t.me/spravdi/39273

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