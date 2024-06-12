Дозвіл «Азову» на використання зброї США остаточно знищує фейки рф
Центр стратегічних комунікацій пояснює
Державний департамент США зняв заборону на використання американської зброї 12-ю бригадою спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України.
▶ «Азов» – це легендарна формація новітніх Сил оборони України, яка за 10 років пройшла шлях від добровольчого батальйону до бригади Національної гвардії.
▶ «Азовці» – учасники головних битв російсько-української війни. Їхня доля нерозривно пов’язана з Маріуполем, який вони визволяли у 2014 році та обороняли в 2022-му.
▶ Сотні воїнів «Азову» з маріупольського гарнізону і досі перебувають у російському полоні. Всупереч міжнародному гуманітарному праву ворог влаштовує над ними ганебні судилища. Багатьох полонених росіяни підступно вбили у таборі в Оленівці.
▶ Через брехливі наклепи, «Азов» тривалий час зазнавав дискримінації з боку міжнародних партнерів України, зокрема на постачання сучасної зброї. Навіть соціальні мережі запровадили цензуру на згадки цієї формації.
▶ Рішення зняти необґрунтовані підозри та обмеження з «Азова» – справедливе і давно назріле. Це перемога здорового глузду над російською пропагандою та внесок у посилення обороноздатності України.
Джерело: https://t.me/spravdi/39273