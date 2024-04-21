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Дуже правильний крок. З трагічною передісторією

Дуже правильний крок. З трагічною передісторією

Молодий одесит, який втратив дружину і маленького сина під час російських атак, потрапив на зустріч зі спікером Конгресу Джонсоном. Той вирізняється консерватизмом і набожністю. Дружина Сергія, яка загинула разом з крихітним сином, була донькою пастора.

Впевнена, що свідчення жертв російської агресії, священників, які розкажуть про зруйновані храми, батьків, що втратили дітей- саме та емоційні важка правда, яку ми маємо доносити світу.

Конгресмени повинні бачити і чути трагедії конкретних людей, кожен день зволікання зі зброєю проти зла- це посилення зла, це нові жертви, вбиті українські жінки і діти….

Народна дипломатія, яка потрібна сьогодні, аби Україна отримала допомогу. Павло Унгурян, дякую, що організував цю зустріч.

Джерело: https://t.me/c/1496296645/18841

Новости портала «Весь Харьков»

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