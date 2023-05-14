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Европейский Союз должен объединиться вокруг более жесткой позиции в отношении Китая - Бербок

Европейский Союз должен объединиться вокруг более жесткой позиции в отношении Китая - Бербок

Европейский Союз должен объединиться вокруг более жесткой позиции в отношении Китая, поскольку он пытается справиться с растущей мощью Пекина, заявили несколько министров иностранных дел стран блока.

"К сожалению, аспекты конкуренции и соперничества усилились в отношении Китая", - сказала журналистам представитель Германии Анналена Бербок перед встречей своих коллег по ЕС в Стокгольме. "Поэтому стратегия снижения риска станет руководством в политике ЕС".

Джерело: https://www.facebook.com/annopolsky

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