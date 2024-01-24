Фільм «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова та Євгена Малолєтки номіновано на «Оскар» у категорії «Найкращий документальний фільм»

Кінострічка розповідає про жорстоку облогу українського міста росіянами, в результаті якої загинули десятки тисяч людей. Показаний початок повномасштабного вторгнення, бомбардування пологового будинку, порятунок журналістів з оточеного міста.

У грудні 2023-го фільм включили одразу до двох шорт-листів кінопремії «Оскар» — у категорії «Повнометражний документальний фільм» та «Міжнародний повнометражний фільм».

Джерело: https://t.me/gruntmedia/41516

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