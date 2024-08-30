Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:09
Просмотров: 79

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків

Народний депутат Ярослав Железняк:

За проголосували 17 депутатів, проти — двоє. Голосування у залі заплановане вже наступного тижня.

За словами Железняка, була тяжка дискусія по вилученню норми про податок 50% на банки.

Депутати виступили "за", НБУ, Мінфін та МВФ — проти.

Прихильники вилучення норми вважають, що доведеться докапіталізовувати банки та неможливо буде залучити 385 млрд грн на ринку до кінця року.

Що залишилось:

● підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

● збільшення податків на першу та другу групу ФОП;

● авансові внески на АЗС;

● 1% для всіх форм ФОП третьої групи, зокрема, юросіб;

● 25% прибутку на фінустанови;

● помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання.

Таким чином вдасться залучити близько 30 млрд гривень з необхідних 125. У наступному році — лише 127 з 340 млрд грн.

Як і де будуть шукати гроші:

● перегляд видатків і їх скорочення;

● додаткова економія від реструктуризації;

● залучення 385 млрд грн (220 млрд чистими) на внутрішньому ринку до кінця року.

Джерело: https://t.me/znua_live/164415

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

СБУ та Нацполіція затримали дві групи підпалювачів, які за гроші рф «полювали» на авто ЗСУ у Запоріжжі та Кропивницькому
Сегодня 07:11    1
"Це може бути черговий злочин проти людства"
Сегодня 07:02    32
Фонд гарантування вкладів виставить на торги пул активів банку "Конкорд"
Сегодня 06:53    39
Німеччина до кінця року передасть Україні ще чотири системи IRIS-T
Сегодня 06:44    57
САП домоглась стягнення в дохід держави квартири в новобудові, що належить керівнику одного з ТЦК на Вінниччині
Сегодня 06:35    61
ДБР підозрює колишнього заступника голови Держагентства інфраструктурних проєктів України у завданні державі мільйонних збитків
Сегодня 06:18    61
Новини
Сегодня 06:00    78
Оперативна інформація станом на 16.00 29.08.2024 щодо російського вторгнення.
29.08.2024 16:51    166
Канада вводит 100% пошлины на китайские электромобили
29.08.2024 10:17    150
10 років може отримати правоохоронець, який примушував херсонців до участі у незаконному референдумі
29.08.2024 10:04    109
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 