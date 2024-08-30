Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав оновлену версію урядового законопроєкту про підвищення податків
Народний депутат Ярослав Железняк:
За проголосували 17 депутатів, проти — двоє. Голосування у залі заплановане вже наступного тижня.
За словами Железняка, була тяжка дискусія по вилученню норми про податок 50% на банки.
Депутати виступили "за", НБУ, Мінфін та МВФ — проти.
Прихильники вилучення норми вважають, що доведеться докапіталізовувати банки та неможливо буде залучити 385 млрд грн на ринку до кінця року.
Що залишилось:
● підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
● збільшення податків на першу та другу групу ФОП;
● авансові внески на АЗС;
● 1% для всіх форм ФОП третьої групи, зокрема, юросіб;
● 25% прибутку на фінустанови;
● помісячна звітність ПДФО для економічного бронювання.
Таким чином вдасться залучити близько 30 млрд гривень з необхідних 125. У наступному році — лише 127 з 340 млрд грн.
Як і де будуть шукати гроші:
● перегляд видатків і їх скорочення;
● додаткова економія від реструктуризації;
● залучення 385 млрд грн (220 млрд чистими) на внутрішньому ринку до кінця року.
Джерело: https://t.me/znua_live/164415