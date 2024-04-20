Фух. Все четыре законопроекта, по которым будут голосовать в субботу, прошли чтение в комитете по регламенту

(украинский - H.R. 8035) (https://rules.house.gov/bill/118/hr-8035)

Опубликовано расписание: голосовать будут в субботу примерно в 13:00-13:30 по восточноамериканскому времени (20:00-20:30 по Москве и Киеву). (https://twitter.com/JakeSherman/status/1781284586074308890)

Комитет по регламенту одобрил вынесение законопроектов на голосование большинством голосов со счётом 9:3. (https://rules.house.gov/bill/118/hr-8035)

Против проголосовали 3 республиканца: Томас Мэсси, Ральф Норман и Чип Рой. Запоминайте имена.

За проголосовали 5 республиканцев (Решенталер, Фишбах, Лэнгуорси, Остин Скотт, Бёрджесс) и все 4 демократа (Макговерн, Скэнлон, Негус, Легер Фернандес).

Что интересно, глава комитета по правилам республиканец из Техаса Майкл Бёрджесс, который ранее голосовал против всех законопроектов с помощью Украине, на этот раз проголосовал за. (https://gopforukraine.com/ukraine-report-card/)

Как пишет CBS News, для демократов из Комитета по регламенту это крайне редкий шаг - голосовать за законопроекты, которые выносят республиканцы (равно как и наоборот). Редкий, но вынужденный, чтобы вытащить помощь Украине. (https://www.cbsnews.com/news/house-rules-ukraine-israel-taiwan-aid-package/)

Что может пойти не так до завтра? Всё ещё импичмент Джонсону.

Комитет по регламенту не стал менять правило, по которому достаточно одного ходатайства, чтобы выставить импичмент спикеру.

Причём, как пишет корреспондент Punchbowl News Джейк Шерман, (https://x.com/JakeSherman/status/1781047911540744507) судя по всему, это было решение самого Джонсона. Ведь если ли он решил изменить правила его в этот раз поддержали бы (https://x.com/heatherscope/status/1781048454405308901) демократы и умеренные республиканцы. Но, видимо, это противоречит принципам спикера, ведь с самого начала он соглашался на это условие.

Видимо, он надеется, что продемонстрировав принципиальность и приверженность своему слову, его радикальные коллеги (Марджори Тейлор Грин, Томас Мэсси) не решатся на импичмент. Но боюсь, что у них таких моральных принципов нет.

В общем, Джонсон сам подставляет себя под удар. Это достаточно смелый шаг - иметь механизм обезопасить себя от импичмента и не воспользоваться им.

Но всё же в случае импичмента, кажется, демократы всё-таки должны вытащить спикера.

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▶ ️Что там по кретинским поправкам от Марджори Тейлор Грин? Как с ними быть?

Во-первых, не одна Тейлор Грин предложила такие поправки к биллю о помощи Украине. Там таких четверо:

1. Виктория Спартц, предложение убить PDA. То есть убрать $7,8 млрд президентских полномочий на выделение помощи Украине напрямую со складов. Это реально нож в спину, так как 1) Спартц родом из Носовки Черниговской области, девичья фамилия Кульгейко; 2) Спартц ранее имела безупречную репутацию по поддержке Украины и голосовала (https://gopforukraine.com/ukraine-report-card/) за все без исключения законопроекты с помощью Украине.

2. Марджори Тейлор Грин, заменить помощь Украине на $0. Здесь понятно.

3. Кевин Херн, запретить тратить $7,9 млрд из фонда экономической помощи на зарплаты госслужащим и выплаты пенсий.

4. Кэт Каммак, убрать всю невоенную помощь из билля.

Но есть хорошая новость.

На обсуждение каждой из поправок отводится по 10 минут. После чего поправки будут вынесены на голосование, где, с большой долей вероятности, их отклонят большинством голосов против.

Так что всё это в совокупности задержит принятие билля максимум на 40 минут.

Разобраться во всём этом аде помог Грегори О'Коннор. (https://twitter.com/GregoryOnRoad/status/1781271873642176783)

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/14904

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