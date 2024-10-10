Германия сможет реализовать 50 проектов военной помощи Украине до конца года на общую сумму 1,4 млрд. евро

Об этом заявил начальник специального штаба по Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

«Бундестаг только что одобрил нам еще 400 миллионов евро, только на 2024 год. Это позволит нам в этом году реализовать всего 50 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро», - сообщил он.

Фрейдинг заверил, что Германия продолжает оказывать Киеву военную поддержку на высоком уровне, и напомнил, что только на прошлой неделе было доставлено два зенитных комплекса SLM и SLS Iris-T, до конца года будут переданы еще две зенитные системы, двузначное количество боевых машин пехоты и основных. боевых танков и пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43736

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