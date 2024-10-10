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Германия сможет реализовать 50 проектов военной помощи Украине до конца года на общую сумму 1,4 млрд. евро

Германия сможет реализовать 50 проектов военной помощи Украине до конца года на общую сумму 1,4 млрд. евро

Об этом заявил начальник специального штаба по Украине в Министерстве обороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фрейдинг.

«Бундестаг только что одобрил нам еще 400 миллионов евро, только на 2024 год. Это позволит нам в этом году реализовать всего 50 проектов на общую сумму 1,4 миллиарда евро», - сообщил он.

Фрейдинг заверил, что Германия продолжает оказывать Киеву военную поддержку на высоком уровне, и напомнил, что только на прошлой неделе было доставлено два зенитных комплекса SLM и SLS Iris-T, до конца года будут переданы еще две зенитные системы, двузначное количество боевых машин пехоты и основных. боевых танков и пяти-шестизначное количество артиллерийских боеприпасов.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/43736

Новости портала «Весь Харьков»

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