Голова Сейму Польщі: Не можемо відійти від України, бо путін на ній не зупиниться

Українці відстоюють не тільки за свою свободу - вони борються за свободу цілої Європи та всього демократичного світу.

Як передає Укрінформ із посиланням на Польське радіо, про це заявила маршалок Сейму Польщі Ельжбєта Вітек.

«Українці борються не тільки за свою свободу, але вони борються також за нас, поляків, за громадян країн Балтії, вони борються за свободу цілої Європи та всього демократичного світу», - сказала Вітек на зустрічі з мешканцями мста Ярослава в Підкарпатському воєводстві.

Очільниця Сейму також нагадала про участь поляків у допомозі біженцям з України. За її словами, «ніде у світі так ніхто не допомагав тим, хто тікає від війни».

«Поляки показали велике серце, велику емпатію, вони відкрили власні домівки», – сказала Вітек. Вона підкреслила, що поляки добре знають, що таке втрата незалежності, боротьба за свободу «і чим за неї платять». «Тому ми з великим розумінням поставилися до нещастя, яке спіткало українців», - зазначила спікерка Сейму.

Отже, додала вона, «ми не можемо відійти від України навіть на мить», тому що «путін не зупиниться на Україні».

Джерело: ukrinform.ua

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