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Які дані після щеплення бустерною дозою мають бути в ЕСОЗ, щоб згенерувався COVID-сертифікат

Які дані після щеплення бустерною дозою мають бути в ЕСОЗ, щоб згенерувався COVID-сертифікат

Частина питань із завантаженням COVID-сертифікатів пов’язана з невірно внесеними даними про щеплення в електронну систему охорони здоров’я. Це зазначила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

«Ми бачимо деякі труднощі, пов’язані з тим, як вносяться дані. Попри те, що після старту вакцинальної кампанії з бустерного щеплення ми розробили інструкції для медичних працівників, які працюють з системою, та надіслали в усі заклади охорони здоров’я. Однак, можливо, не усім закладам ця інформація надійшла або не всі лікарі з нею встигли ознайомитися», – заявила заступниця міністра.

Марія Карчевич нагадала, що для правильно сформованого COVID-сертифіката на підставі бустерної дози потрібно, щоб в ЕСОЗ були коректно внесені вірно такі дані:

— кількість і порядковий номер вакцини зазначається: «1/1»

— причина вакцинації: «щеплення за станом здоров’я (планово)»

— етап вакцинації: «бустерна доза»

Також нагадуємо, що на сайті Академії НСЗУ є розроблений новий навчальний матеріал, присвячений внесенню даних після щеплення бустерною дозою.

Насамкінець, заступниця міністра зауважила, що пацієнтам також важливо знати цю інформацію, аби разом з лікарем мати можливість звірити коректність введення даних після щеплення.

Источник: moz.gov.ua

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