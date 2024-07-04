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Якщо пластикові пляшки, то з прикріпленими кришками – відсьогодні у ЄС діє нове правило

Якщо пластикові пляшки, то з прикріпленими кришками – відсьогодні у ЄС діє нове правило

Саме так країни Європейський Союзу виконують одну з вимог Директиви 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.

Відповідно до статті 6 Директиви держави-члени ЄС мали вжити всіх заходів, щоб з 3 липня цього року відповідна пластикова продукція була представлена на європейських ринках виключно з прикріпленими кришками.

Таке рішення має гарантувати, що кришка потрапить на переробку разом з пляшкою, а не буде викинута окремо у смітник, або ще гірше – у грунти чи воду.

За експертними оцінками, лише 10 – 15% одноразового пластику щорічно переробляється у всьому світі. При цьому у 2019 році у світі було викинуто 130 мільйонів тонн одноразового пластику. У Австралії на одну людину припало 59 кілограмів таких відходів, у США – 53 кг, у Японії – 37, в Канаді – 34, в Італії – 23 кг.

Відтак ще у 2019 році Європейський Союз почав системно вирішувати цю проблему та схвалив Директиву 2019/904 про зменшення впливу деякої пластикової продукції на довкілля.

Ідучи європейським шляхом, Україна також впроваджує кращі європейські практики у боротьбі за чисте довкілля. Наразі напрацьовується законопроєкт, який дозволить імплементувати Директиву 2019/904 та поступово обмежити обіг пластикової продукції одноразового використання на території України. Зокрема, планується заборонити виробництво, ввезення, введення в обіг та розповсюдження такої продукції, як:

● гігієнічні ватні палички з пластиковою основою;

● ємності з пінополістиролу та пластикові ємності у формі блістерного паковання або лотків – для готових харчових продуктів, які споживаються на місці або беруться на виніс;

● мішалки та соломинки для напоїв;

● палички, що прикріплюються до повітряних куль;

● шпажки;

● одноразові виделки, ножі, ложки, тарілки тощо.

За останні роки Україна довела, що поділяє та відстоює європейські цінності і готова до реформ, щоб стати повноцінним членом Європейського Союзу. Відтак трансформація системи управління відходами в країні триває.

Джерело: mepr.gov.ua

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