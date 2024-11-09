Администрация Байдена сняла запрет на присутствие в Украине американских оборонных подрядчиков, которые будут заниматься ремонтом и техобслуживанием переданной Пентагоном техники, - Reuters. (https://www.reuters.com/world/pentagon-lifts-ban-contractors-inside-ukraine-fix-us-supplied-weapons-2024-11-08/)

▪️Подрядчики будут располагаться вдали от фронта и не будут принимать участие в боевых действиях. Ранее Украине приходилось отправлять технику для ремонта в США, либо ремонтировать своими руками, полагаясь на видеоуроки или собственные эрзац-решения.

▪️Эти ограничения часто задерживали ремонт, особенно когда речь пошла о таких сложных системах, как Patriot или F-16. Многое переданное Украине вооружение не используется из-за повреждений и невозможности его отремонтировать.

▪️Некоторые американские подрядчики и ранее присутствовали в Украине, обслуживая вооружение, которое было передано НЕ Пентагоном.

__

Раздуплились, бл***. Я в душе не **у, почему нельзя было это сделать два года назад, особенно с учётом того, что американские подрядчики и так уже присутствовали в Украине.

Главное, я не могу понять логику: почему именно сейчас? До выборов боялись, что это повредит предвыборной кампании? Так наоборот, ничто так не повредило ей, как эти избирательные решения и задержки.

Единственное логическое объяснение, которое здесь можно найти - это то, что американцы нужны в Украине для обслуживания F-16, которые вот недавно прибыли. Но всё равно не бьётся - те же "Пэтриоты" в Украине уже полтора года. И опять же - таймлайн - сразу после выборов.

Какая-то своя сдвинутая логика, понятная только кабинету Байдена и неподвластная здравому смыслу.

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16467

Новости портала «Весь Харьков»