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Китай и ЮАР сделали громкое заявление по “украинскому конфликту”

Китай и ЮАР сделали громкое заявление по “украинскому конфликту”

Официальное информационное агентство правительства Китайской Народной Республики “Синьхуа” опубликовало совместное заявление председателя КНР Си Цзиньпина и президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафосы, сделанное в ходе проходящего в эти дни саммита лидеров стран межгосударственного объединения БРИКС в Йоханнесбурге.

В заявлении, помимо положений о продолжении тесного сотрудничества Китая и ЮАР в сферах культурного обмена, торгового сотрудничества и “устойчивого социально-экономического развития”, говорится и об “украинском конфликте”, как называют в этих странах российско-украинскую войну.

“Обе стороны согласились, что диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным вариантом решения украинского конфликта, и они будут продолжать продвигать мирные переговоры и играть конструктивную роль в политическом урегулировании конфликта. Кроме того, Китай приветствует недавнюю миротворческую миссию Африки, направленную на разрешение конфликта между Украиной и Россией”, — сказано в документе.

Подчеркивается, что ЮАР и Китай поддерживают глобальную систему, в центре которой находится ООН, справедливый международный порядок на основе международного права, что должно регулировать отношения между государствами, а также цели и принципы Устава ООН, среди которых уважение суверенитета и территориальной целостности стран.

В союз БРИКС входят пять стран — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская республика. Саммит начался вчера и продлится до 24 августа. Свое участие подтвердили представители 34 государств из 67 приглашенных. Это Белоруссия, Алжир, Аргентина, Куба, Египет, Казахстан, Нигерия, Иран, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие.

Вчера на открытии саммита выступил президент РФ Владимир Путин. Он обратился к участникам Делового форума БРИКС по видеосвязи.

Джерело: nigroll.com

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