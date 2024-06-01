Китай не буде присутній на мирній конференції у Швейцарії в червні, — Reuters

(https://www.reuters.com/world/china-will-not-join-swiss-peace-conference-ukraine-sources-say-2024-05-31/)

За словами джерел видання, Пекін відхилив запрошення, оскільки не було виконано його умов.

Тим часом Reuters показало місце, де пройде саміт миру по Україні. На відео — готель Burgenstock Hotel Resort, розташований на вершині гори біля озера Люцерн у Швейцарії.

У червні готель прийме близько 100 країн і міжнародних організацій для обговорення «формули миру» президента України Володимира Зеленського, яка передбачає виведення російських військ і відновлення кордонів України 1991 року.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/131666

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