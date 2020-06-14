Комітет цифрової трансформації запрошує до обговорення законопроєктів
Комітетом з питань цифрової трансформації пропонуються для обговорення законопроєкти:
● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”: https://bit.ly/2UD8mki
● Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”: https://bit.ly/2UD8u37
● Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”: https://bit.ly/2Ay1gqv
● Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”: https://bit.ly/2XX1Y9O
Обговорення триватиме до 21 червня 2020 року. Якщо маєте зауваження та пропозиції до цих законопроєктів, надсилайте їх на електронну адресу komitet@thedigital.gov.ua.
Источник: thedigital.gov.ua