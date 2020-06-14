Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:18
Просмотров: 42

Комітет цифрової трансформації запрошує до обговорення законопроєктів

Комітет цифрової трансформації запрошує до обговорення законопроєктів

Комітетом з питань цифрової трансформації пропонуються для обговорення законопроєкти:

● Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”: https://bit.ly/2UD8mki

● Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального процесуального кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”: https://bit.ly/2UD8u37

● Про внесення змін до Митного кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”: https://bit.ly/2Ay1gqv

● Про внесення змін до Податкового кодексу України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про електронні довірчі послуги”: https://bit.ly/2XX1Y9O

Обговорення триватиме до 21 червня 2020 року. Якщо маєте зауваження та пропозиції до цих законопроєктів, надсилайте їх на електронну адресу komitet@thedigital.gov.ua.

Источник: thedigital.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Фонд соцстраха изменил свой годовой бюджет
Сегодня 12:47    3
Роз’яснення Генерального штабу Збройних Сил України щодо приведення чисельності Збройних Сил України у відповідність до чинного законодавства
Сегодня 11:37    74
“Антонов будуть змінювати антонівці” – команда Укроборонпрому зустрілася з колективом підприємства
Сегодня 11:24    61
Україна отримала статус члена Програми розширених можливостей НАТО
Сегодня 10:59    75
Завершилось навчання у всеукраїнській школі онлайн: 10 тижнів, 1316 уроків, 16,2 млн переглядів та вдячність педагогам за роботу
Сегодня 10:34    66
Конституционный суд отменил ответственность судей за заведомо неправосудные приговоры
Сегодня 09:58    110
Максим Степанов: Санітарно-епідеміологічна служба буде відповідати міжнародним стандартам, у МОЗ є план
Сегодня 09:46    80
Министр финансов поставил задачу главам таможни и налоговой, при невыполнении которой они будут уволены
Сегодня 09:10    116
Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у травні 2020 року
Сегодня 08:35    89
Вступна кампанія – 2020: корисна інформація для абітурієнтів
Сегодня 08:23    116
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 