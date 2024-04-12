Корупція страшніше, ніж війна?

У результатах опитування IRI немає нічого дивного. Для більшості фронт об'єктивно знаходиться доволі далеко, а от корупція підібралась під саму піч.

За моїми спостереженнями станом на зараз більшість українців особисто (!) знає людину, яка відкупилась від армії чи втекла за кордон за гроші чи зв'язки. Прямо зараз відволічіться на хвилинку і подумайте про таку людину серед ваших знайомих. Якщо не згадали такої — напишіть у коментарі)

Далека столична корупція з новинних стрічок під час війни перекочувала у справжнє життя — і в армії, і поза нею. Тому новини більше не відіграють такої ролі у формуванні суспільної думки, хоча однозначно на неї впливають. Не одне дослідження доводить, що інформації від близьких родичів і друзів люди довіряють більше, ніж іншим джерелам. І якщо прямо завтра всі новини стануть винятково позитивними, це не змінить ситуацію, бо буде різко дисонувати з реальністю.

Бо до людини прийде товариш з армії, який розкаже про схему з бойовими, де командир чекає на свій %. Потім прийде інший товариш і скаже, скільки попросили в МСЕК за статус інвалідності. А потім напише родич з-за кордону і скаже, що краще було б витратити 10к і горя не знати, як це зробив він.

До цього додається публічна демонстрація державою своїх цінностей. Учора стало відомо, що за станом здоров'я з армії списалась командувачка медичних сил. Водночас майже кожен з нас має знайомих з бойовими травмами, які визнані придатними — війна, демобілізація вкотре відкладається, мобілізація не дозволяє замінити людей. Це наштовхує на висновок, що держава вважає непотизм абсолютною нормою, а громадяни тепер кожен сам за себе — хто як викрутиться зі своїх проблем. Цей близький особистий досвід формує в людини враження, що ми "сипемося" саме через внутрішні проблеми, а не через зовнішнього агресора.

Що з цим можна зробити?

Не брехати, що все гаразд. Визнавати і проговорювати проблему на високому рівні. Швидко запроваджувати чесні, болючі, непопулярні рішення, які зведуть проблему до мінімуму. Відсувати від прийняття рішень людський фактор, де це можливо. Звучить просто, реалізувати дуже складно і політично летально. Але якщо хочеться виграти у ворога — треба це робити.

Джерело: https://www.facebook.com/reshitko.yulia

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