Львівський завод Укроборонпрому вкотре довів здатність ремонтувати високоточну техніку

Державне підприємство "Львівський радіоремонтний завод" (ЛРРЗ), яке входить до складу Укроборонпрому, в 2020 році успішно опанувало ремонт за технічним станом і перейшло до планових ремонтів мобільних зенітних ракетних комплексів малої дальності 9К330 "Тор".

За словами представників ЛРРЗ, виконання такого складного замовлення для їхнього невеликого підприємства – дуже відповідальне завдання. Його вдалося виконати завдяки наполегливій праці фахівців заводу. Суттєву допомогу львів’янам надали колеги по Концерну: державні підприємства "Генератор", "Оризон-Навігація", "НДІ "ШТОРМ" і "Балаклійський ремонтний завод".

Випробування відремонтованих комплексів на полігоні, розташованому в Херсонської області, довели належну якість робіт, які виконали фахівці підприємства, та високу ефективність бойових машин. У 2021 році львівське підприємство планує продовжувати ремонт за технічним станом зенітних ракетних комплексів "Тор".

9К330 – компактна функціонально завершена і технічно досконала тактична одиниця. Ця бойова машина є важливою ланкою протиповітряної оборони України. Ймовірність враження літака однією ракетою з "Тор" наближається до 77%, гелікоптера – до 88%, безпілотного літального апарату – до 95%.

Варто зазначити, що в рамках реформування Концерну Львівський радіоремонтний завод має стати частиною галузевого холдингу "Радарні системи". До цього об’єднання також увійде низка підприємств, діяльність яких наразі координує управління радіолокації, радіозв’язку та спеціального приладобудування Укроборонпрому.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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