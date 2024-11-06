Лучшее стало врагом хорошего в Украине. Вашингтон должен пересмотреть свои цели

Вашингтон должен отказаться от идеи, что Украине для победы нужно освободить все свои территории. Чтобы продолжать вооружать Украину, США и союзники должны подтолкнуть Украину к переговорам с кремлём, - Ричард Хаасс, советник госсекретаря Колина Пауэлла при президенте Джордже Буше-младшем в колонке для Foreign Affairs.

(https://www.foreignaffairs.com/ukraine/perfect-has-become-enemy-good-ukraine-haass)

Ну... я даже не знаю, что здесь сказать. Я привык к тому, что такие вещи говорят нынешние трамписты - это их целенаправленная политика. Но когда такое говорят республиканцы ещё той закалки, которые 20 лет назад вводили войска в Афганистан и Ирак... Что с ними стало? Каким вирусом их, блин, заразили?

Причём поражает не столько факт призыва к склонению Украины к переговорам, сколько примитивность аргументации.

▶ ️"Вашингтон должен отказаться от идеи, что Украине для победы нужно освободить все свои территории".

Вашингтон никогда не преследовал цель, чтобы Украина освободила все свои территории. Это очевидно абсолютно каждому, причём даже тем, кто особо не следил за этой войной. Неужели экс-советник госсекретаря США настолько простодушен, чтобы это не понимать? Я просто не верю, что он это не понимает.

Вашингтон давал вооружение чисто под удержание Украиной текущих территорий, и то недостаточно, и то с задержкой (и это если не вспоминать полугодичную блокировку 10.2023-04.2024). Вашингтон и не планировал делать так, чтобы Украина освобождала все свои территории. И вообще идея о том, что Запад якобы собирался нанести россии стратегическое поражение - это один из главных путинских нарративов.

Как можно отказаться от того, чего ты никогда не собирался делать? :)

Лучшее действительно стало врагом хорошего для Украины, это факт. Украина на сегодня не может рассчитывать на завершение этой войны выходом на границы 1991 года, как и на границы 23 февраля 2022, и говорить об этом всерьёз как минимум контрпродуктивно, если не сказать глупо.

Но проблема в том, что Запад никогда не предлагал Украине варианта, который был бы для неё хорошим.

Причём Хаасс сам признаёт это. Он пишет, что, конечно, в идеале гарантией безопасности Киева должно быть вступление в НАТО. Но признаёт, что есть члены НАТО, которые могут быть против. И тогда...

Да, это всё может не сработать, пишет Хаасс. Но тогда Украине будет проще добиваться военной помощи от союзников, ведь все поймут, что это именно путин, а не Зеленский, не хочет прекращения огня.

Понятно. Великолепный план. Надёжный, как швейцарские часы.

Пусть Зеленский пойдёт на переговоры, чтобы весь мир понял, что это путин их не хочет. Мощно!

Если это вершина сегодняшней политической мысли в США, то... у меня плохие новости для этого мира.

Foreign Affairs - это американский политический журнал со столетней историей, колонки в котором пишет, например, нынешний министр обороны США Ллойд Остин. (https://www.foreignaffairs.com/ukraine/price-principle-dwarfed-cost-capitulation-ukraine)

Джерело: https://t.me/ToBeOr_Official/16437

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