Макаревич написав пісню про розгін протестів у Москві

Російський музикант Андрій Макаревичзаписав пісню про розгін несанкціонованого мітингу в Москві.

Пісня присвячена співробітникам правоохоронних органів, які "б'ють беззбройних гумовою палицею", пише Апостроф.

"Я знаю, навіщо тобі рація, каска та їдкий у балончику газ. Скажи, для чого тобі чорна маска з прорізами для очей? Можливо, що ти перед внутрішнім поглядом малюєш себе сліпучим Зорро, який, фактично, готовий "мочити" нерозумних ворогів. Тільки я вважаю, завдання у маски трохи інше: вона, щоб не було видно, коли вам стає соромно", - йдеться серед іншого в тексті пісні.

Відео співак та опозиціонер опублікував на Facebook-сторінці.

27 липня під час протестів у Москві силовики затримали 1373 людей. Люди вийшли на мітинг через заборону опозиційним депутатам брати участь у виборах до Московської міської думи. Серед них — опозиціонер Ілля Яшин, голова "Партії змін" Дмитро Гудков, юрист "Фонду боротьби з корупцією" Любов Соболь.

Источник: gazeta.ua

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