Миколаївський "Нарп": модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12

ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у цьому році охопило найбілішу кількість напрямів роботи за весь час війни. Миколаївське підприємство одночасно працює над посиленням авіаз’єднань тактичної, військово-транспортної та військово-морської авіації Повітряних Сил України. А загалом за роки війни "НАРП" передав українському війську з десяток Іл-76 та з пів-ескадрильї Су-24.

Наразі на заводі йде ремонт надзвукових літаків – фронтового бомбардувальника Су-24М та розвідника Су-24МР, модернізація військово-транспортного Іл-76МД, а також ремонт окремих вузлів та агрегатів унікального для України протичовнового літака-амфібії Бе-12.

Під час цих робіт проводиться повна перевірка всіх вузлів та агрегатів літаків, за результатами якої виконується ремонт чи повна заміна. Такий ремонт включає надскладні роботи з відновлення планера та численних систем. А їхня якість доводиться всебічними випробуваннями, після яких відновлені машини приймаються українським льотчиками.

У цьому році миколаївське підприємство отримало унікальне замовлення – ремонт окремих вузлів та агрегатів протичовнового літака-амфібії Бе-12. Саме цей літак у 2014 році був врятований з окупованого Криму.

Тоді українські льотчики 10-ї бригади морської авіації провели унікальну операцію, вивівши "з під-носа" російських військ три літаки та п’ять гелікоптерів. Фактично, саме тоді, завдяки мужності наших льотчиків, була врятована українська морська авіація, яка здатна знищувати надводні та підводні цілі противника.

Окрім того, завдяки роботі миколаївського "НАРП" українське військо озброєне унікальними за своїми характеристиками надзвуковими бомбардувальниками Су-24М, які піднімають до 8 т. різноманітного озброєння.

Можливості цього літака дозволяють йому на мінімальній висоті "проходити" повз протиповітряну оборону та знищувати цілі у тилу противника, зокрема і високоточними ракетами. Су-24М має крило зі змінною стрілоподібністю, воно забезпечує найкращі аеродинамічні характеристики на всіх режимах польоту, включаючи надзвукову швидкість у 1700 км/год.

Водночас для виявлення цілей та контролю над противником миколаївський "НАРП" ремонтує для війська Су-24МР – надзвуковий літак-розвідник, створений на базі Су-24, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений РЛС бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку.

Су-24МР також оснащений чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.

Окрім ремонту Су-24М та Су-24МР, "НАРП" наразі працює над модернізацією військово-транспортного літака Іл-76МД. Цей літак також проходить ремонт та отримує сучасне пілотажно-навігаційне обладнання згідно з вимогами ІКАО. Це дозволить йому виконувати завдання у будь-якій точці світу та брати участь у спільних операціях з країнами-членами НАТО. Саме Іл-76МД, який здатний перевозити вантажі максимальною масою до 60 т., разом з машинами "Антонова", є основними військово-транспортним літаком Повітряних сил України.

Источник: ukroboronprom.com.ua

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