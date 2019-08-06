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Миколаївський "Нарп": модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12

Миколаївський Нарп: модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12

ДП "Миколаївський авіаремонтний завод "НАРП", що входить до складу ДК "Укроборонпром", у цьому році охопило найбілішу кількість напрямів роботи за весь час війни. Миколаївське підприємство одночасно працює над посиленням авіаз’єднань тактичної, військово-транспортної та військово-морської авіації Повітряних Сил України. А загалом за роки війни "НАРП" передав українському війську з десяток Іл-76 та з пів-ескадрильї Су-24.

Наразі на заводі йде ремонт надзвукових літаків – фронтового бомбардувальника Су-24М та розвідника Су-24МР, модернізація військово-транспортного Іл-76МД, а також ремонт окремих вузлів та агрегатів унікального для України протичовнового літака-амфібії Бе-12.

Під час цих робіт проводиться повна перевірка всіх вузлів та агрегатів літаків, за результатами якої виконується ремонт чи повна заміна. Такий ремонт включає надскладні роботи з відновлення планера та численних систем. А їхня якість доводиться всебічними випробуваннями, після яких відновлені машини приймаються українським льотчиками.

У цьому році миколаївське підприємство отримало унікальне замовлення – ремонт окремих вузлів та агрегатів протичовнового літака-амфібії Бе-12. Саме цей літак у 2014 році був врятований з окупованого Криму.

Миколаївський Нарп: модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12

Тоді українські льотчики 10-ї бригади морської авіації провели унікальну операцію, вивівши "з під-носа" російських військ три літаки та п’ять гелікоптерів. Фактично, саме тоді, завдяки мужності наших льотчиків, була врятована українська морська авіація, яка здатна знищувати надводні та підводні цілі противника.

Миколаївський Нарп: модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12

Окрім того, завдяки роботі миколаївського "НАРП" українське військо озброєне унікальними за своїми характеристиками надзвуковими бомбардувальниками Су-24М, які піднімають до 8 т. різноманітного озброєння.

Миколаївський Нарп: модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12

Можливості цього літака дозволяють йому на мінімальній висоті "проходити" повз протиповітряну оборону та знищувати цілі у тилу противника, зокрема і високоточними ракетами. Су-24М має крило зі змінною стрілоподібністю, воно забезпечує найкращі аеродинамічні характеристики на всіх режимах польоту, включаючи надзвукову швидкість у 1700 км/год.

Водночас для виявлення цілей та контролю над противником миколаївський "НАРП" ремонтує для війська Су-24МР – надзвуковий літак-розвідник, створений на базі Су-24, який може проводити розвідку на глибину до 400 км від лінії фронту. Для цього він оснащений РЛС бокового огляду, яка дозволяє фіксувати наземні об‘єкти, в тому числі фортифікаційні споруди та техніку.

Миколаївський Нарп: модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12

Су-24МР також оснащений чутливими камерами з високою роздільною здатністю, системами фіксації опромінення РЛС та ІЧ-датчиками для виявлення замаскованих об‘єктів.

Окрім ремонту Су-24М та Су-24МР, "НАРП" наразі працює над модернізацією військово-транспортного літака Іл-76МД. Цей літак також проходить ремонт та отримує сучасне пілотажно-навігаційне обладнання згідно з вимогами ІКАО. Це дозволить йому виконувати завдання у будь-якій точці світу та брати участь у спільних операціях з країнами-членами НАТО. Саме Іл-76МД, який здатний перевозити вантажі максимальною масою до 60 т., разом з машинами "Антонова", є основними військово-транспортним літаком Повітряних сил України.

Миколаївський Нарп: модернізація ІЛ-76МД, відновлення надзвукових бомбардувальників та унікального літака БЕ-12

Источник: ukroboronprom.com.ua

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