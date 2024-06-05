Мир в Україні — це гарантування того, що росія ніколи не окупує Україну - Байден

Ось як виглядає мир, — президент США Джо Байден про власне бачення припинення російсько-української війни.

"Якщо ми дозволимо Україні впасти, ви побачите, як впаде Польща, як впадуть усі країни вздовж фактичного кордону росії", — сказав він в інтерв’ю TIME.

Президент США згадав, що був одним із тих, хто виступав проти вступу України в НАТО, зокрема, через проблему значної корупції.

Втім, зараз, на його думку, НАТО не стоїть на слизькому шляху до війни з росією, допомагаючи Україні.

"Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України. (…)

Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому", — додав президент.

Джерело: https://t.me/znua_live/151403

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