Мир в Україні — це гарантування того, що росія ніколи не окупує Україну - Байден
Ось як виглядає мир, — президент США Джо Байден про власне бачення припинення російсько-української війни.
"Якщо ми дозволимо Україні впасти, ви побачите, як впаде Польща, як впадуть усі країни вздовж фактичного кордону росії", — сказав він в інтерв’ю TIME.
Президент США згадав, що був одним із тих, хто виступав проти вступу України в НАТО, зокрема, через проблему значної корупції.
Втім, зараз, на його думку, НАТО не стоїть на слизькому шляху до війни з росією, допомагаючи Україні.
"Ні, ми стоятимемо на слизькому шляху до війни, якщо ми нічого не зробимо для України. (…)
Це означає, що ми маємо з ними такі ж відносини, як і з іншими країнами, куди ми постачаємо зброю, щоб вони могли захистити себе в майбутньому", — додав президент.
Джерело: https://t.me/znua_live/151403