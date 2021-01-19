Мінсоцполітики вживає додаткових заходів для забезпечення соціальної підтримки домогосподарств, які використовують електроенергію для індивідуального опалення
На виконання доручення Кабінету Міністрів України щодо вжиття заходів для забезпечення належного рівня соціального захисту для домогосподарств, які використовують електроенергію для індивідуального опалення і потребують державної підтримки в умовах встановлення єдиних фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів, Мінсоцполітики звернулося до Міненерго та НКРЕКП з проханням організувати роботу щодо інформування постачальниками таких споживачів про можливість оформлення житлової субсидії.
Мінсоцполітики доручено обласним державними адміністраціям забезпечити належну взаємодію між органами соціального захисту населення та постачальників електроенергії в частині проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи серед споживачів про діючі механізми соціальної підтримки при оплаті комунальних послуг.
ОДА, в свою чергу, доручено забезпечити оперативний розгляд органами соціального захисту населення звернень та призначення житлової субсидії громадянам, які використовують електроенергію для індивідуального опалення і потребують державної підтримки в умовах встановлення єдиних фіксованих цін на електроенергію для побутових споживачів.
Источник: msp.gov.ua