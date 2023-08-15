Мордор готує «імпортозаміщення» Google: так красиво називатиметься введення цифрової диктатури

▶ ️Московитів очікує скажений технологічний прорив: йдеться не про щось прогресивне… аналогія ближча до порівняння з проривом каналізації: пошуковик “Яндекс” стрімко перетворюється на ізольований від закордону інтранет, аналогічний північнокорейському.

● Наразі кремль намагається вводити інтернет-цензуру за китайськими лекалами, але ні грошей, ні кебети для цього особливо не вистачає. Великий китайський файрвол (під назвою “Золотий щит”) передбачає слухняну поведінку на ринку світових сервісів, від Google до Facebook, що встановлюють фільтри за ключовиими словами та використовують “чорний список” заборонених сайтів. Будь-який “незаконний контент” влада Китаю блокує спритніше, ніж на болотах ловлять мух. Також Китай створив успішні аналоги західних сервісів: замість Google — Baidu, Twitter замінений Weibo, замість Facebook — RenRen, Facebook Messenger і WhatsApp — WeChat, YouTube — Youku. Але Китай — то не Московія. З кремлем західні компанії відмовляються бавитися у цензуру, а будь-які спроби створити російські аналоги популярних у світі сервісів завершилися просто освоєнням коштів. За винятком одного…

● Йдеться про пошуковик «Яндекс». Прокремлівський олігарх Усманов ще 2008-го р. придбав 10%, й відтоді вплив кремля на компанію невпинно зростав. Наприклад, торік у квітні "Яндекс" продав усмановському холдингу VK свої ключові пропагандистські майданчики – "Дзен" та "Новости". Зміна власника нічого не змінила – покупець не зміг наростити власних ресурсів для забезпечення майданчиків трафіком, тож залежність від «Яндексу» залишалася.

● Сьогодні «Яндекс» потіснив Google і є ключовим цензором в російському діджиталі та відіграє провідну роль у приховуванні інформації про війну. Водночас «Яндекс» відкриває ФСБ доступ до даних усіх користувачів, не лише російських. Як жартують в мережі, путінські спецслужби змінили гасло компанії з «Яндекс – найдЕтся все» на "Яндекс – найдУтся все".

● Генеральські лампаси ФСБ явно не допомогли бізнесу, прибутки скоротилися: $6,7млрд торік проти $30 млрд 2021-го.

▶ ️Росія вже не приховує, що вимушена охороняти інформаційні кордони дужче, ніж фізичні. «Яндекс» очікує короткий повідок ФСБ-шного управління, а Google і Со – пута.

● Незабаром «Яндекс» виявиться на балансі кремля, - на це вказує істерика співзасновника компанії Аркадія Воложа: з багаторічним запізненням підприємець «раптом» засудив російську агресію проти України. Він, мовляв, проти "варварського вторгнення", і "нажаханий, що щодня у будинки українців летять бомби".

● Бізнесмен покинув Росію ще 2014 р., а в червні 2022 внесений у санкційний список ЄС. Серед причин - просування державних ЗМІ та видалення контенту з критикою російської влади. Цілком імовірно, підходить час розгляду його апеляції. Схоже, Волож офіційно вступив до когорти "хороших рускіх", а імідж дисидента прекрасно капіталізується на Заході.

● Тримаючи «Яндекс» у кишені, Кремль водночас збирається обрізати цифрове спілкування з «буржуазним» інтернетом, усілякими Googlе, Yahoo! та FB: для цього достатньо в рази сповільнити швидкість із західним світом. Цю гіпотезу підтверджують численні заяви чиновників Мордору: мовляв, блокувати західні ресурси не будуть, але вже знають, як виправлятимуть інформаційні перекоси. Ось у такий ось нехитрий спосіб рунет стане «суверенним».

▶ ️Нова версія залізної завіси - це щось на кшталт глушилок, що протидіяли ворожим "голосам" в радіоефірі. Створення «суверенного» інтернету вказує на те, що сучасні інформаційні проблеми режим Путіна вирішує прийомчиками 70-80-річної давнини, попри те, що вони не спрацюють. Адже найбільшим ворогом кремля є не Google, а Путін, і вже байдуже, якими каналами комунікації рознесеться інформація про це. Підходить навіть Телеграм.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/853

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