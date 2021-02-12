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МОЗ забезпечить пацієнтів лікарськими засобами, закупівлю яких зірвало ДП “Медичні закупівлі України”

МОЗ забезпечить пацієнтів лікарськими засобами, закупівлю яких зірвало ДП “Медичні закупівлі України”

Міністерство охорони здоров’я залучить кошти з рахунків міжнародних закупівельних організацій, які залишились невикористаними в результаті економії за попередні роки, щоб забезпечити українців необхідними лікарськими засобами, закупівлю яких провалило ДП “Медичні закупівлі України”

“Найбільше нас шокувало, що ДП “Медичні закупівлі України” не виконало закупівлі за важливими напрямками, де лікування пацієнтів повинно бути безперервним. Мова про дитячу онкологію, дорослу онкологію, а також серцево-судинні захворювання. Тому було вкрай важливо оперативно вирішити цю проблему”, - повідомила під час брифінгу заступниця міністра охорони здоров’я України Світлана Шаталова.

Єдина функція і головна мета роботи ДП «Медичні закупівлі України» – організація та проведення процедур закупівель на замовлення Міністерства охорони здоров’я.

Наприкінці 2020 року Державне підприємство «Медичні закупівлі України» зірвало закупівлі 108 з 483-х позицій лікарських препаратів та обладнання на суму 949,7 млн грн. Ця сума повернулась до загального фонду Державного бюджету як не виконана у межах бюджетного року.

Проте, МОЗ змогли вчасно перенаправити частину коштів, які мали фактично «згоріти», на закупівлю вакцини проти COVID-19.

ДП “Медичні закупівлі України” також вчасно не здійснили фінансові операції: на 163,6 млн грн за напрямком антиретровірусна терапія, 100,5 млн грн за напрямком серцево-судинні захворювання, 60,3 млн грн за напрямком доросла онкологія, 10,2 млн грн за напрямками дитячої онкології, розсіяного склерозу, ДЦП та ідіопатичної дистонії.

“Службова недбалість цього закупівельного підприємства повинна призвести до серйозних висновків відповідних державних органів, а також якнайшвидшого призначення наглядової ради на цьому підприємстві для належного контролю”, - зазначила Світлана Шаталова.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я України розширить пакет послуг для лікування онкологічних захворювань у другому-четвертому кварталах 2021 року.

Источник: moz.gov.ua

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