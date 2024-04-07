На дрожащих полусогнутых ногах... рубим диктатуру

Представители НАТО обсуждают вариант уступок Киевом территорий россии в обмен на гарантии безопасности и прием Украины в альянс,- La Repubblica

Это модель Киссинджера. "Территории взамен гарантий".

Но есть проблема:

рф нанесет первый ядерный удар по США, если Украине будет оказана слишком большая военная помощь, - Салливан

Позиция Салливана однозначна - он против:

1. расширения НАТО;

2. вступления американских солдат на украинскую землю;;

3. предоставления Украине оружия нового поколения.

Источники из Демократической Партии сообщают, что "демократы не просто не поддерживают вступление Украины в НАТО, они его нагло саботируют, требуя такой же позиции от стран Западной Европы. Администрация Байдена убеждала и Францию, и Германию, и Великобританию, что время для принятия НАТО не пришло, и оно не придет до тех пор, пока в кресле президента рф не будет сверхслабый президент".

Собеседник говорит: "Для партии это аргументируют так: мы не хотим давать наши гарантии для тех стран, которые могут реально подвергнуться атаке. Ни Финляндия, ни Швеция не были целью реальной угрозы со стороны рф или Китая, но страны, в которых война вероятна, - не должны быть в НАТО: под любым предлогом".

Ваш покорный слуга, только что вернувшийся из Израиля, принес и оттуда не очень приятную весть о действующей администрации. Белый Дом предупредил Израиль о том, что высок шанс на открытия ирано-израильского фронта, при этом Администрация Байдена будет саботировать и поставки оружия, и любую эскалацию против Ирана.

Собеседник из Израиля говорит: "Вашингтон пытается нас сдерживать после атаки со стороны ХАМАС. Нас откровенно блокируют, не давая нам возможности очертить периметр безопасности; нам не дают возможности установить в Секторе Газа враждебное нам, но хотя бы не террористическое правительство, не говоря уже об "оккупационной администрации"; нас предупреждают, что оставят без финансовой и военной помощи, если мы попытаемся расширить зону проведения операции".

Собеседник продолжает: "И теперь нам рассказывают о том, что на нас нападет Иран, параллельно демонстрируя осторожность и стараясь лечь перед Ираном на колени, чтобы те, перерезая провода руками хуситов, бомбя американские дипломатические представительства и убивая американских солдат, вдруг не обратили внимание на Вашингтон. Белый Дом додумался до того, что предупреждает прокси-группы Ирана о местах, куда будет нанесен удар коалиции, в результате чего и без того бессмысленное действие теряет всякий тактический эффект. И теперь уже предлагают Израилю: вас атакуют, но вы не сильно защищайтесь, потому что мы боимся войны с Ираном".

▶ ️Выводы:

1. Существовала модель Киссинджера "территории взамен гарантий": эта модель предполагала, что Украина временно отказывается от захваченных территорий, а на остальные территории начинают действовать гарантии НАТО.

2. Все коллективно обзывали Киссинджера "марионеткой кремля", но Салливан и Бернс придумали новую модель.

3. Бернс предложил Украине модель "сепаратных гарантий", которые включают исключительно "заверения о безопасности " в случае НОВОЙ войны. "Заверения о безопасности" - это консультации, а это уже Будапештский Меморандум - слово в слово, буква в букву.

4. Белый Дом, имея в первые 2 года войны достаточно политической поддержки для передачи Украине всего, что ей могло бы быть необходимо, старался не передавать критического вооружения.

5. Белый Дом настолько опасался эскалации, что блокировал поставки ATACAMS после того, как британцы поставили Storm Shadow, а затем поставил модификацию ATACAMS, которую невозможно использовать против монолитных объектов, чтобы Украина не нанесла удар по Мосту через Керченский Пролив.

6. Белый Дом до сих пор имеет 4 млрд долларов США в запасе PDA, но Пентагон уже трижды говорит, что "мы не можем поставить это вооружение, потому что у нас не предусмотрены средства для восстановления запасов Пентагона": это угроза национальной безопасности.

7. Белый Дом таким образом представил модель "ни гарантий, ни территорий".

Джерело: https://t.me/cynic2020/8428

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