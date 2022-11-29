На россии негласно запретили распространять информацию о плохой для рф ситуации на фронте

По данным «ИС», рашисту, находящемуся в Донецкой обл, жена по телефону рассказала, что с 1 декабря 2022 г. фсб рф запрещает сообщать в СМИ, что обстановка на фронте плохая, собирать под этим предлогом для военнослужащих рф гуманитарную помощь, публиковать фотографии, называть позывные, номера воинских частей и так далее.

В ответ оккупант уточнил, что военнослужащие рф, у которых заканчивается срок контрактов, возвращаются домой, что будет с мобилизованными, он не знает, надеется, что спустя три месяца их хотя бы отпустят в отпуск.

#ИС #перехват

Джерело: https://t.me/infosprotyv/6909

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