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"Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів"

Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів

Спущений на воду у Туреччині український корвет "Гетьман Іван Виговський" має на 50% більше систем озброєння, ніж серійні кораблі цього проєкту, які було додано з урахуванням сучасних реалій війни на морі, — спікер Військово-Морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук.

Своє перше плавання корвет здійснить у 2026 році, його передача ВМС України запланована на перший квартал 2027 року.

"Насправді в цьому кораблі закладено багато сюрпризів", — заявив Плетенчук.

Джерело: https://t.me/znua_live/160439

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